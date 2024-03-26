Gezen Şeyma!

2024 yılında Amerika, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Macaristan, Endonezya Katar ve Fransa'ya giderek 7 ülkeyi de gezen Subaşı, son olarak Ramazan paylaşımı şunları yazmıştı: "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" Subaşı, Ramazan'da da yerinde durmadı. Bir arkadaşının doğum günü organizasyonuna katılmak için İskoçya'ya rotasını çeviren Subaşı, 3 ayda toplamda 8 ülkeye gitmiş oldu. Subaşı'nın parti pozları dikkat çekti.

"ALLAH BİLİR"

Bir takipçi, pozları görünce "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun. Neyle geçiniyorsun, arkadaşların var mı oralarda, aklımda mantıklı sorular" yazdı. Şeyma Subaşı da herkesin merak ettiği bu soruya, "Allah bilir." yanıtını verdi.