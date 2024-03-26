Adeta eridi!

Başarılı oyunculuğuyla ve renkli kişiliğiyle tanınan Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. 30 günde 17 kilo verdiği söylenen oyuncu, bu iddialara açıklık getirdi. "30 günde 17 kilo verilmez" diyen Yeşilçay "2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullandı.

"TATLI, ÇİKOLATA YOK"

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını söylemişti. Yeşilçay, "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.