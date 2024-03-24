Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak

Demir, geçtiğimiz aylarda evine hırsız giren sevgilisi Afra Saraçoğlu ile birlikte taşındığı da gelen dedikodular arasında... Hatta evine hırsız girmesiyle bir hayli tedirgin olan Saraçoğlu'nun da Sarıyer'deki evi çok beğendiği de konuşuluyor.

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