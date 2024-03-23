10 kilo vermişti! Halit Ergenç’ten biricik eşi Bergüzar Korel’e övgü dolu sözler: Harika oynuyor!

Londra'da güzel zaman geçirdiklerini de dile getiren Halit Ergenç, "Orada bir sürü yapacak şey var. Bisiklete biniyoruz, çocuklarla çok daha fazla ilgileniyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Bu arada Bergüzar'ın dijitale çektiği 'Düğüm' isimli dizisini izledim yakın zamanda... Bergüzar harika oynuyor, ben çok beğendim" diyerek eşine övgüler yağdırdı.

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