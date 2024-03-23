Zeynep Bastık gazetecilerle köşe kapmaca oynadı! Trafiği hiçe saydı savunması şaşırttı: Her zaman kapıdan çıkmam!

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Yaşananların ardından gazeteciler ile sohbet eden Bastık, "Lan" şarkısı hakkında konuştu. Şarkıcı, "Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21. sırada ve tek Türkçe şarkı... Şarkının adı "Lan" ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?" diyerek gülümsedi.

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