Atletico Madrid'den Mert Demir paylaşımı! Serenay Sarıkaya uğurlu geldi ünü Türkiye'yi aştı! "İspanyollar ateşe düştü"

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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşulan ve bir anda manşetleri süsleyen Mert Demir, ismini büyük bir kitleye duyurmuştu.

Her ne kadar Sarıkaya ile aşkını gizli tutmaya çalışsa da her fırsatta kendini ele veren Demir'e aşk yaradı.