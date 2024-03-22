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Evlilik açıklaması sonları olmuştu! Buray'la yollarını ayıran Ezgi Şenler ilk defa konuştu: Herkesin yolu açık olsun...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Buray, Ayşe Özyılmazel'lle birlikteliğinin ardından gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırmıştı.İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler çifti yollarını ayırmaya karar verdi. Şarkıcı Buray ile doludizgin giden aşkları biten Ezgi Şenler, ilk kez konuştu: Bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Herkesin yolu açık olsun...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Evlilik açıklaması sonları olmuştu! Buray’la yollarını ayıran Ezgi Şenler ilk defa konuştu: Herkesin yolu açık olsun...

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, özel hayatıyla da merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Buray ve Ezgi Şenler çifti, el ele ilk kez basının karşısına geçmişti.

Şenler tören sonrası Buray'ı öpmelere doyamamıştı.

Ancak çift yollarını ayırma kararı aldı.

Önceki gün bir galada gazeteciler ayaküstü sohbet eden Şenler, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı şarkıcı Buray, ile ayrılığı hakkında kısaca konuştu.

Şenler, "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Aramızda bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu. Konuşarak aşkı bitirme kararı aldık ama kıskançlık gibi bir durum değil. Herkesin yolu açık olsun" diyerek ilişkinin tam anlamı ile bittiğini söyledi.

AŞKLARI YARIM KALDI
Buray, "Evlilik olacağını düşünmüyorum" açıklaması yapınca, Ezgi Şenler de ilişkiyi bitirmişti.

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