Evlilik açıklaması sonları olmuştu! Buray’la yollarını ayıran Ezgi Şenler ilk defa konuştu: Herkesin yolu açık olsun...

Şenler, "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Aramızda bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu. Konuşarak aşkı bitirme kararı aldık ama kıskançlık gibi bir durum değil. Herkesin yolu açık olsun" diyerek ilişkinin tam anlamı ile bittiğini söyledi.