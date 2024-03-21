PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İtalyanlardan Türklere ve Türk dizilerine yoğun ilgi! Neslihan Atagül ayağının tozuyla geldi anlattı...

Milano’da bir TV kanalına konuk olan Neslihan Atagül, ayağının tozuyla İstanbul’a geldi. İtalyanlar’ın Türkler’e ve Türk dizilerine hayran olduklarını dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:04
İtalyanlardan Türklere ve Türk dizilerine yoğun ilgi! Neslihan Atagül ayağının tozuyla geldi anlattı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Neslihan Atagül, önceki gece Ataşehir'de bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi.

Gazeteciler ile çıkışta sohbet eden Atagül, Milano'da katıldığı TV programı ve sonrasında yaptığı tatili hakkında konuştu.

Atagül, "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem de ziyaret oldu. Biraz çalıştık biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. "Talk Show" programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu da beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarım da bu durumdan gururlanıyordur. Sizler de bizler ile gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi.

ALIŞVERİŞ YAPAMADIM!
İtalya'nın Milano şehrinde keyifli günler geçirdiğini ve güzel yemekler yediğini de söyleyen güzel oyuncu, "Fazla alıveriş yapamadım ama çok güzel yemekler yedim. İtalyan mutfağı sizler de bilirsiniz ki muazzam... Makarna, pizza bizlerin de yaptığı yemekler zaten" diyerek güldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
İHH
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak’la ortak harekat merkezi kurulacak
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın
Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı | Piyasaların ilk tepkisi
31 Mart 2024 yerel seçimlerine son 10 gün! İstanbul’da anket sonuçları ne diyor? Yarışı kim önde götürüyor?
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
SON DAKİKA