İtalyanlardan Türklere ve Türk dizilerine yoğun ilgi! Neslihan Atagül ayağının tozuyla geldi anlattı...

Atagül, "Bizi harika ağırladılar. Hem iş hem de ziyaret oldu. Biraz çalıştık biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. "Talk Show" programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu da beni memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarım da bu durumdan gururlanıyordur. Sizler de bizler ile gurur duyuyor musunuz?" diyerek gülümsedi.