Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü

Gazetecileri karşısında görünce biraz şaşıran Sarıkaya, kısaca soruları yanıtladı.

Tam çıkış esnasında kahve almak istediğini dile getiren oyuncu, kahvesini aldıktan sonra, "Konuşacak bir şey yok aslında... Güney Kore'ye ilk kez gittim ve oradaki günlerimi harika geçirdim. Tokyo'ya da gittik. Orada birkaç gün boş vaktim vardı, oraları da gezdim" dedi.

YİNE KAÇTI!

Mert Demir ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan ancak net bir şekilde açıklamayan Sarıkaya, "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek güldü.

Geçtiğimiz haftalarda stilinde bir değişikliğe giderek bıyıklarını kesen Mert Demir hakkında, "Mert Bey'in bıyıklarını kesmesini siz mi istediniz?" sorusuna ise güzel oyuncu, sadece güldü ve yanıt vermeden oradan ayrıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN