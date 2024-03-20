Yasemin Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı! Tolga Güleç'le 5 aylık ilişkisini sonlandırmıştı! "Yenge desek kızmazsın herhalde?"

Bir takipçisi, "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye sordu. Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti: "İlk defa onay veriyorum. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz."