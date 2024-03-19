SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL'yi cebine koydu...

Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü lüks marka ile sözleşme tazeledi. Siyah elbisesi ve takılarıyla da dikkat çeken Sarıkaya'nın kafasından bant detayına ise tamamen kendisinin karar verdiği öğrenildi. Güzel oyuncu, bu anlaşmayla 10 milyon TL’yi cebine koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü markanın tanıtım daveti için Seul'e gitmişti.

Markanın Türkiye yüzü olan Sarıkaya, tarzı, yürüyüşü ve pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Siyah elbisesi ve takılarıyla da dikkat çeken Sarıkaya'nın kafasından bant detayına ise tamamen kendisinin karar verdiği öğrenildi.

Öte yandan aynı markanın, 2021'de Türkiye yüzü olan Sarıkaya, bu iş birliğinden 3.5 milyon lira kazanmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre marka, güzel oyuncu ile yeniden anlaştı. Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon liraya sözleşme yenilerek o markanın Türkiye'de yüzü olmayı sürdürdü.

ROTA TOKYO!
Güzel oyuncu Güney Kore'deki davetin ardından rotasını Seul'den, Japonya'nın Tokyo şehrine çevirdi.

Burada tatil yapan Serenay Sarıkaya, pozlarıyla da herkesi mest etti.

Ünlü oyuncunun Tokyo paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler yorumlarında, "Tokyo şu an nasıl bir mücevher barındırdığını biliyor mu acaba" ve "Ulusal aura bakanımız" gibi yorumlarda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA