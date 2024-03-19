Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...

Öte yandan aynı markanın, 2021'de Türkiye yüzü olan Sarıkaya, bu iş birliğinden 3.5 milyon lira kazanmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre marka, güzel oyuncu ile yeniden anlaştı. Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon liraya sözleşme yenilerek o markanın Türkiye'de yüzü olmayı sürdürdü.

ROTA TOKYO!

Güzel oyuncu Güney Kore'deki davetin ardından rotasını Seul'den, Japonya'nın Tokyo şehrine çevirdi.

Burada tatil yapan Serenay Sarıkaya, pozlarıyla da herkesi mest etti.

Ünlü oyuncunun Tokyo paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler yorumlarında, "Tokyo şu an nasıl bir mücevher barındırdığını biliyor mu acaba" ve "Ulusal aura bakanımız" gibi yorumlarda bulundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN