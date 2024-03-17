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Kıvanç Tatlıtuğ arka kapıdan kaçtı! Eşi Başak Dizer'le olduğu mekanda tartışma çıktı! "Yeter artık"

Başak Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler’de bir restorana gitti. Mekanın çok yakınında evi olan bir vatandaş, işletmeciye isyan etti: Yeter artık, bu kadar gürültü hayatımızı kararttı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 06:58 Güncelleme 17 Mart 2024, 07:00
Kıvanç Tatlıtuğ arka kapıdan kaçtı! Eşi Başak Dizer’le olduğu mekanda tartışma çıktı! Yeter artık

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Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı.

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Başak Dizer, önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye geldi.

Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi mekana giriş yaptı. Ünlü moda tasarımcısının mekana girmesinin ardından mekanın karşı apartmanında oturanlardan biri, mekanın yüksek sesinden şikayetçi oldu.

Daha sonra sokağa indi ve işletmecisi ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra işletmeci içeri girdi.

Hırsını alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile. Bu kadar yüksek ses olur mu? Gerçekten ayıp, utanma duyguları da kalmamış" dedi.

Tam bu olaylar yaşanırken Kıvanç Tatlıtuğ ise gazetecilerin de eşini çektiği sırada mekanın arka kapısından kaçtı.

Yaşanan tatsızlıkların ardından görüntü vermek istemeyen Tatlıtuğ, daha sonra eşini de mekanın arka tarafından aracına alarak evinin yolunu tuttu.

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