Kıvanç Tatlıtuğ arka kapıdan kaçtı! Eşi Başak Dizer'le olduğu mekanda tartışma çıktı! "Yeter artık"

Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi mekana giriş yaptı. Ünlü moda tasarımcısının mekana girmesinin ardından mekanın karşı apartmanında oturanlardan biri, mekanın yüksek sesinden şikayetçi oldu.

Daha sonra sokağa indi ve işletmecisi ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra işletmeci içeri girdi.

Hırsını alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile. Bu kadar yüksek ses olur mu? Gerçekten ayıp, utanma duyguları da kalmamış" dedi.

Tam bu olaylar yaşanırken Kıvanç Tatlıtuğ ise gazetecilerin de eşini çektiği sırada mekanın arka kapısından kaçtı.

Yaşanan tatsızlıkların ardından görüntü vermek istemeyen Tatlıtuğ, daha sonra eşini de mekanın arka tarafından aracına alarak evinin yolunu tuttu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN