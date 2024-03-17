SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İçerde dizisiyle yıldızı parlamıştı! Bensu Soral'dan dikkat çeken 'korkum yok' açıklaması

Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. "İçerde" dizisi ile yıldızı parlayan, son olarak "Cam Tavanlar" ile ekranlarda boy gösteren Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la Etiler’de objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, “Eskiden reyting korkum vardı. Artık yok” dedi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 06:58 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:59
İçerde dizisiyle yıldızı parlamıştı! Bensu Soral’dan dikkat çeken ’korkum yok’ açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, önceki akşam Etiler'de mekandaydı.

Mekandan beraber çıkan çift, aracın içinde kısaca soruları yanıtladı.

Soral, "Yemeğe geldik. Okuduğumuz projeler var. Hazırlık aşamasındayız. Sonuç olarak her şey güzel ve yolunda. Bir çok projeyi de merak edip takip ediyorum" dedi.

Bir dönem televizyon dizilerinde yer alırken reyting korkusu yaşadığını dile getiren Bensu Soral, şöyle konuştu: Bende bir dönemlerde vardı o korku. Artık korkum yok ama çok güzel ve değerli bulduğum işler de kısa zamanda yayından kalkabiliyor. Artık biraz şansa verdim bu işi. Önemli olan bizlerin bu işi en iyi şekilde yapıyor olması. Devam edip etmemesi seyircinin takdiri. Ben bir sinema filmi hazırlığındayım şu an. Çok heyecanlıyım."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Manisa Belediyesi
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi | Milli radar ASELSAN SURALP sınırın sıfır noktasında görüldü
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
SON DAKİKA