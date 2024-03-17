Medcezir’in olay kadını Şebnem Dönmez o isimle el ele yakalandı!

Medcezir dizisiyle şöhreti yakalayan Şebnem Dönmez , yönetmen ve oyuncu Ezel Akay ile 2004-2007 yılları arasında evli kalmıştı.

Güzelliğiyle de göz dolduran 49 yaşındaki Şebnem Dönmez, son olarak Tuğrul Tülek ile önceki gece Etiler'de mekandan çıkarken görüntülendi.

Mekandan el ele çıkan ikili, aşk soruları karşısında, "Biz kol kola çıktık ne el elesi? Bir doğum gününe gideceğiz. Birlikte kol kola çıktık biz, el ele çıkmadık" dedi.