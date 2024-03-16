Çocuklarının ismi belli oldu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem çifti Amerika yolcusu! Geri sayım başladı...

Şarkıcı Sıla'dan olaylı şekilde ayrılan oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine girdi.
Şarkıcı Sıla'dan olaylı şekilde ayrılan oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Çelik ile dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 18 Temmuz'da Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Törene aileleri ve yakın dostları katılmıştı.
Evlenmelerinin üzerinden çok geçmeden Kural ve Şahin mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
Kural eşiyle pozlarını, "Çok heyecanlıyız" notu ile paylaşmış ve eşinin hamile olduğunu vurgulamıştı.
MART SONU YOLCULAR
Erkek bebek bekleyen ünlü çiftin oğullarına verecekleri isim de ortaya çıkmıştı.
Bir programa katılan Kural, "Kemal ismini çok istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine; çocuklarını kucaklarına almalarına iki ay kala ünlü çift, doğumun İstanbul'da olmasından vazgeçti. Çift, çocuklarını Amerika'da kucaklarına alamaya karar verdi.