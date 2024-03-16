Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor! Hazırlıklar başladı tarih belli oldu! Tam 3 ay sonra...

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor.