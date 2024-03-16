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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor! Hazırlıklar başladı tarih belli oldu! Tam 3 ay sonra...

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkından sevindiren haber gelmişti. Abla Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan ve anne Seyhan Yıldırım'ın da gözüne giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti dünyaevine giriyor. İddiaya göre çift Haziran'da nikah masasına oturacak.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:04
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor! Hazırlıklar başladı tarih belli oldu! Tam 3 ay sonra...

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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor.

Aşklarını her defasında gözler önüne seren tatil yapmayı seven çift, İngiltere ve Yunanistan seyahatlerinin ardından şimdi de Dubai'ye gitti.

Sosyal medyadan Dubai'den renkli paylaşımlar yapan Deniz ve Yıldırım, safari de yaptı deveye de bindi.

Önceki gün tatilden dönen ikilinin evlilik hazırlıklarına da yavaş yavaş başladığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz dönemde evleneceklerini müjdeleyen çiftin nikah tarihi de hemen hemen belli oldu.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Şu sıralar bir dizide rol alan Pınar Deniz'in projesi Haziran ayında final yapacak.

Çift, dizinin final yapmasının hemen ardından ise dünyaevine girecek.

İddialara göre düğün İstanbul'da lüks bir otelde olacak.

Yaklaşık 3 ay sonra nikah masasına oturacak çift, şimdiden hazırlıklara da başladı.

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