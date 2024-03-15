Bu da oldu | Mert Ramazan Demir’e sevgilisinden oje yasağı! Afra Saraçoğlu’nun gözü döndü: Silmeden gözüme gözükme!

İddiaya göre Demir'in ojesini sevgilisi Afra Saraçoğlu , kendi elleriyle silerek bir daha sürmemek üzere yasak koydu.

Hatta ikisi arasında şöyle bir diyalog yaşandığı konuşulmuştu; Mert Ramazan Demir, 'Ojeyi çıkardım' diyerek şaka yapmış ve sonra ojeli parmağını Afra Saraçoğlu'na gösterince, sevgilisi de kendi elleri ile o ojeyi silerek Mert'e ömür boyu oje yasağı koymuş ve bir daha sürersen gözüme gözükme demiş.