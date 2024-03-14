Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı’ya aşk engeli! Melisa Aslı Pamuk transferin İtalya’ya olmasını istiyor...

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Geçtiğimiz yaz yeni bir aşka yelken açan ve doludizgin birlikteliklerini bu yaz evlilikle taçlandırması beklenen Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, Yazıcı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giymesinden dolayı bir süredir hayatını burada sürdürüyordu.

Fransa'daki hayatından memnun olan ve Türkiye'ye neredeyse hiç uğramayan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz dönemde kendi başrolünde oynadığı filmlerin galasına katılmayıp Paris Moda Haftası'nda boy gösterince oyuncu arkadaşları tarafından dolayı eleştirilmişti.