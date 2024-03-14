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Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'ya aşk engeli! Melisa Aslı Pamuk transferin İtalya'ya olmasını istiyor...

Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı ve güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk çiftinin Fransa’dan sonra yeni durağı İtalya olacak gibi duruyor. Pamuk, Yazıcı’nın İtalya’ya transfer olması konusunda baskı yapıyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:02
Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı’ya aşk engeli! Melisa Aslı Pamuk transferin İtalya’ya olmasını istiyor...

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Geçtiğimiz yaz yeni bir aşka yelken açan ve doludizgin birlikteliklerini bu yaz evlilikle taçlandırması beklenen Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, Yazıcı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giymesinden dolayı bir süredir hayatını burada sürdürüyordu.

Fransa'daki hayatından memnun olan ve Türkiye'ye neredeyse hiç uğramayan Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz dönemde kendi başrolünde oynadığı filmlerin galasına katılmayıp Paris Moda Haftası'nda boy gösterince oyuncu arkadaşları tarafından dolayı eleştirilmişti.

İTALYA YOLCUSU...
Daha sonra ise Pamuk, Yazıcı ile yaşadığı eve hırsız girdiği ve pasaportunun çalındığı öğrenilmişti.

Her ne kadar Fransa'da olsa da hırsızlıktan dolayı bir hayli gerilen güzel oyuncunun Fransa'da daha fazla kalmak istediği iddia edildi.

Yusuf Yazıcı'nın Lille takımıyla sözleşmesinin yakında bitecek olmasından dolayı Pamuk'un sevgilisine 'İtalya'da yaşamak istiyorum' diyerek baskı yaptığı da konuşuluyor. Modanın başkenti Milano'yu çok sevdiği bilinen Pamuk'un Çizme'den ev baktığı da söylentiler arasında...

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