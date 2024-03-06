Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya meğer ’bayılma hastası’ olmuş! Eşi Ali Atay ile açıklamaları kahkahaya boğdu...

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Ünlü çift, özel hayatlarına ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Ünlü çift, özel hayatlarına ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu.
Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu hatta pek çoğunun psikolojik olduğunu belirten Atay, bunlardan birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu ifade etti.
Yıllar önce canlandırdığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin de sürekli bayılmasına gönderme yapan Kaya, "Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum" deyince Ali Atay da, "Nihal gerçekmiş" dedi.
"2 SAAT KALIYOR"
Evdeki yaşantılarından da bahseden Kaya ve Atay çifti, söyledikleriyle herkesi güldürdü.
Atay, "Eşinizin yanına hangi durumda yaklaşmazsınız?" sorusuna, "Açken, yeni uyanmışken, çok uykusu varken, yorgunken ve hastayken..." diye cevap verdi. Bu durumu doğrulayan Hazal Kaya ise, "Bunların hiçbiri yokken çok iyiyim" dedi. Eşi Atay'dan ise kontra bir cevap geldi. Yakışıklı oyuncu, "Zaten bunları çıkardığınız da gün içinde 2 saat kalıyor" diyerek kahkaha attırdı.