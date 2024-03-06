Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya meğer ’bayılma hastası’ olmuş! Eşi Ali Atay ile açıklamaları kahkahaya boğdu...

Atay, "Eşinizin yanına hangi durumda yaklaşmazsınız?" sorusuna, "Açken, yeni uyanmışken, çok uykusu varken, yorgunken ve hastayken..." diye cevap verdi. Bu durumu doğrulayan Hazal Kaya ise, "Bunların hiçbiri yokken çok iyiyim" dedi. Eşi Atay'dan ise kontra bir cevap geldi. Yakışıklı oyuncu, "Zaten bunları çıkardığınız da gün içinde 2 saat kalıyor" diyerek kahkaha attırdı.

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