16 yıl önce evlenen Yağmur Atacan’dan eşi Pınar Altuğ hakkında bomba itiraf: Kavgaya girilmez çünkü...

Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün eşi Yağmur Atacan ile yüzü olduğu bir temizlik markasının reklam çekimlerinde boy gösterdi.
Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün eşi Yağmur Atacan ile yüzü olduğu bir temizlik markasının reklam çekimlerinde boy gösterdi.
İlerleyen yaşına rağmen formda olması hakkında konuşan güzel oyuncu, "Çok koşturuyorum. Sabahları sporu aksatmıyorum. Dört senedir aralıklı oruç yapıyorum.
Akşamüstü 17.00'de yemek yemeye başlıyorum. Bunun sebebi akşamları ailemle sofraya oturmak. Onlar yerken masada oturmak zevkli gelmiyor. Aile her şeyden önemli... Kendime böyle formül buldum ve işe yarıyor. Bütün testlerde iyi çıkıyorum"
SONUÇ BELLİ
Eşi Yağmur Atacan'ın, hiç kavga etmediğini söylediği sırada araya giren oyuncu, "Lazımsa ederiz hemen" diyerek espri yaptı.
Atacan, "Kavga etmeyi mi sevmiyorsunuz?" sorusuna, "Kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz. Pınar ile kavgaya girilmez çünkü sonucu belli..." yanıtını verdi.