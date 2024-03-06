16 yıl önce evlenen Yağmur Atacan’dan eşi Pınar Altuğ hakkında bomba itiraf: Kavgaya girilmez çünkü...

Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün eşi Yağmur Atacan ile yüzü olduğu bir temizlik markasının reklam çekimlerinde boy gösterdi.

İlerleyen yaşına rağmen formda olması hakkında konuşan güzel oyuncu, "Çok koşturuyorum. Sabahları sporu aksatmıyorum. Dört senedir aralıklı oruç yapıyorum.