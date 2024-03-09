Aşktan yüzü gülmeyen Faruk Sabancı paradan güldü! Koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı: Tam 36 parça pırlantadan...

Saatin bir diğer özelliği ise özel seri olması.

Saat koleksiyonunun yanı sıra gece gezmelerinde son model araçlarıyla da dikkat çeken DJ, geçtiğimiz günlerde de Bebek'te bir mekanda 20 milyon lira değerindeki lüks cipiyle görüntülenmişti. Aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Sabancı, Dilay Korkmaz ile ilişki yaşamış daha sonra ilişkilerini noktalamıştı.