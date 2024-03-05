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Şeyma Subaşı yerinde durmak nedir bilmiyor! Gündüz yarış izledi, akşam veliaht prens Salman'ın partisine katıldı: Yasakları deldi

“Formula 1” yarışları için Bahreyn’e giden Şeyma Subaşı, gündüz yarış izleyip gece de veliaht prens Salman’ın partisine katıldı. Subaşı, görüntü almanın yasak olduğu partide yine yasakları deldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Şeyma Subaşı yerinde durmak nedir bilmiyor! Gündüz yarış izledi, akşam veliaht prens Salman’ın partisine katıldı: Yasakları deldi

Sosyal medyanın ünlü fenomen isimlerinden Şeyma Subaşı, gezmeye devam ediyor. Yılın 12'i ayı dünyanın birçok noktasına giden Subaşı, İstanbul'a geldikten kısa süre sonra soluğu Bahreyn'de aldı.

"Formula 1" için Bahreyn'e giden Subaşı, yarışı yakından takip etti. Gündüz yarışları izleyen Subaşı, ardından da Veliaht Prens Salman'ın gece düzenlediği özel partisine katıldı.

TUVALETTEN BİLDİRDİ!
Subaşı, veliaht prensin partisinde görüntü almanın yasak olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu tuvalette aldı. Subaşı, tuvalette çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaştı. Subaşı'nın o anlarda tuvalette göğüs dekolteli ve dantel detaylı elbisesiyle başını örterek dans ettiği görüldü.

Başını örtüp dans eden Şeyma Subaşı, yine sosyal medyada gündem oldu. Güzel fenomenin, Prens Salman ile nasıl tanıştığını da sosyal medyada merak konusu oldu.

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