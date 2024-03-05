Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu isyan etti: Yaşadığı travma yüzünden evliliğe küstü!

Eren Talu ile 1995- 2011 yılları arasında evli kalan Defne Samyeli, kızının bu sözleri karşısında, "Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnundum" diyerek duygularını dile getirdi.

Talu'nun ikinci isyanı ise; annesine yönelik sosyal medya yorumları oldu. "Ben aile olarak çok farklı lanse edildiğimizi düşünüyorum" diyen Talu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Melih Bey Takımı yorumlarına gülmekle beraber açıkçası biraz rahatsız ediyor beni. Bunu fark ettim... Bir erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Öyle biri değiliz. Özellikle sana söylenmesi çok canımı sıkıyor."