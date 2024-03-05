Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu isyan etti: Yaşadığı travma yüzünden evliliğe küstü!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, annesi Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Talu, annesiyle ettiği sohbet sırasında iki konuda isyan etti.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, annesi Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Talu, annesiyle ettiği sohbet sırasında iki konuda isyan etti.
Talu, annesi Defne Samyeli ile babası Eren Talu'nun boşanma sürecinden etkilendiğini söyleyerek, "Babamla senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum.
KAFASI KARIŞIK
Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan doğru zamanda olur" diyerek evlenmeyi düşünmediğini dile getirdi.
Eren Talu ile 1995- 2011 yılları arasında evli kalan Defne Samyeli, kızının bu sözleri karşısında, "Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnundum" diyerek duygularını dile getirdi.
Talu'nun ikinci isyanı ise; annesine yönelik sosyal medya yorumları oldu. "Ben aile olarak çok farklı lanse edildiğimizi düşünüyorum" diyen Talu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Melih Bey Takımı yorumlarına gülmekle beraber açıkçası biraz rahatsız ediyor beni. Bunu fark ettim... Bir erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Öyle biri değiliz. Özellikle sana söylenmesi çok canımı sıkıyor."