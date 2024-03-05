SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz dolgularını eritip eski haline döndü! Hayranları beğeni yağdırdı

Yaptırdığı estetikler ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve pişman olan Dilan Çiçek Deniz, dolgularını eritip eski haline döndü. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz dolgularını eritip eski haline döndü! Hayranları beğeni yağdırdı

Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir yaptırdığı dolgularla gündemdeydi. Deniz, estetik iddialarına ve eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek isyan etmişti. Hatta güzel oyuncu, pişman olduğunu da dile getirmişti. 29 yaşına giren Deniz, önceki akşam bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Deniz'i görenler yorumlarda övgü dolu sözler sarf edince, ünlü oyuncu da cevapsız bırakmadı. Instagram hesabında bir takipçisiyle mesajlaşan güzel oyuncu, "Dolgularını mı eritti? Yine güzelleşmiş" yorumuna, "Erittim valla dolgularımı, normale döndüm" dedi.

ERKEKTE OJEYE KARŞI!
Didem Kınalı, geçtiğimiz gece İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kınalı, son dönemde gündeme gelen erkeklerin oje kullanmasına ilişkin sorulan soruya, "Şeffaf olan oje sürülebilir ancak renkli oje asla! Erkek arkadaşım olsa sürdürmem de istemem de... Sürmek isteyen erkekte sevgilim olamaz" şeklinde yanıt verdi.

YANLIŞ ALARM!
Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Dinçerler'in yanındaki hanımefendinin yeni aşkı değil, yakın dostu ve avukatı Dilara Recepoğlu olduğu öğrenildi. O geceyle ilgili açıklama yapan Recepoğlu, şunları söyledi: "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik olmayıp; bu yanlış anlaşılmanın ivedi şekilde düzeltilmesini talep ederim."
Doğan SAVAŞ

KAYAHAN ANILIYOR!
Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor. Sanatçının her yıl doğum gününde gerçekleştirilen "İyi ki Doğdun Kayahan" anma konserleri bu yıl; 13 Mart Çarşamba akşamı Levent'te olacak.

ZARİF HANDE
Hande Yener, önceki gün Antalya'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, şovu ve sesi ile kendine hayran bıraktı. Yener, tasarım elbisesiyle farkını bir kez daha ortaya koydu. Kahkül kestirdiği saçları ile beğeni alan Yener'e, "Elegant Hande" yorumları yapıldı.

KAHVE MOLASI!
Sinem Kobal, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Kobal, Instagram hesabından beyazlar içinde verdiği pozu, "Bu güzellikle bir kahve..." notuyla paylaştı. Güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum yağdı. Oyuncuya, "Dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadın" gibi yorumlar geldi.

DURMAK BİLMİYOR
Ayşegül Aldinç 7 Mart Perşembe akşamı sevilen şarkılarını bu kez de Maslak'ta bir mekanda seslendirecek. Tatlı dili, sohbeti, tarzı, tavrı, duruşu ve güzelliği ile "Durum Leyla"dan girip, "Kara Sevda"dan çıkacak. O gece için özel repertuar hazırlayan Aldinç, tatlı sohbeti ile de konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.

TİMSAH YEDİM!
İvana sert, önceki gün İstanbul'da bir kutlamaya katıldı. Sri Lanka tatilinden dönen Sert, "Sri Lanka harikaydı. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi" dedi. Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını söyleyen Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" diyerek şaşırttı.

AŞK KARIN DOYURMUYOR!
Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda bir inşaat firmasının davetine katıldı. "Aldatmak" dizisiyle setlere geri dönen Salkım, "Doğru proje de olunca tekrar geri döndük" dedi. 9 yıldır aşk hayatında kimse olmayan Salkım, "Aşka kapılarınızı kapattınız mı?" sorusuna, " Hayır aşka kapalı değilim. Doğru insanı arıyorum. Ama aşkta artık karın doyurmuyor" dedi.

ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE
Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Selim Akar'a poz verdi. Oyuncu bebeğinin 6 aylık sürecinde ilk fotoğraf çekimini gerçekleştirmiş ve kanalını tanıtmış oldu. Renkli karaktere sahip oyuncu, dünyaya gelecek kız çocuğunun adının Asya olduğunu söylerken "Çocuk da yaparım kariyer de dedikleri bir 9 ay oldu" diyerek espri yaptı.

ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ!
Özge Ulusoy, önceki gün Aydın'da bir davete katıldı. Kuşadası'nı çok sevdiğinden bahseden Ulusoy, "Bizim burada da evimiz var. Buraları çok seviyorum. Çocukluğum neredeyse burada geçti" dedi.

HEDEFİ OYUNCULUK
Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe'da adeta tarih yazdı. Yarışmanın 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı. Yarışma sonrasında konuşan Yılmaz, "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum. Bu benim değil, Türk kadınının başarısı... Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk, kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.

SAVAŞ YAKLAŞIYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

EN GENÇ FESTİVAL!
İstanbul Volkswagen Arena, 3 Mart Pazar günü muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen festivalde; Sinan Akçıl, Demet Akalın, Hande Ünsal ve Sefo sahne aldı. Akçıl, "Murat Kurum da destekliyor bu konserimizi... Ben de kendisine bir şarkı yaptım. Huzurlu ve güzel bir İstanbul için desteğimi belirttim" dedi.
Doğan SAVAŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
SON DAKİKA