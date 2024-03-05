Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz dolgularını eritip eski haline döndü! Hayranları beğeni yağdırdı

YANLIŞ ALARM! Mehmet Dinçerler , geçtiğimiz gün İstanbul gecelerinde kameralara yakalanmıştı. Dinçerler'in yanındaki hanımefendinin yeni aşkı değil, yakın dostu ve avukatı Dilara Recepoğlu olduğu öğrenildi. O geceyle ilgili açıklama yapan Recepoğlu, şunları söyledi: "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik olmayıp; bu yanlış anlaşılmanın ivedi şekilde düzeltilmesini talep ederim." Doğan SAVAŞ

KAYAHAN ANILIYOR!

Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor. Sanatçının her yıl doğum gününde gerçekleştirilen "İyi ki Doğdun Kayahan" anma konserleri bu yıl; 13 Mart Çarşamba akşamı Levent'te olacak.

ZARİF HANDE

Hande Yener, önceki gün Antalya'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, şovu ve sesi ile kendine hayran bıraktı. Yener, tasarım elbisesiyle farkını bir kez daha ortaya koydu. Kahkül kestirdiği saçları ile beğeni alan Yener'e, "Elegant Hande" yorumları yapıldı.



KAHVE MOLASI!

Sinem Kobal, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Kobal, Instagram hesabından beyazlar içinde verdiği pozu, "Bu güzellikle bir kahve..." notuyla paylaştı. Güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum yağdı. Oyuncuya, "Dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadın" gibi yorumlar geldi.

DURMAK BİLMİYOR

Ayşegül Aldinç 7 Mart Perşembe akşamı sevilen şarkılarını bu kez de Maslak'ta bir mekanda seslendirecek. Tatlı dili, sohbeti, tarzı, tavrı, duruşu ve güzelliği ile "Durum Leyla"dan girip, "Kara Sevda"dan çıkacak. O gece için özel repertuar hazırlayan Aldinç, tatlı sohbeti ile de konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.



TİMSAH YEDİM!

İvana sert, önceki gün İstanbul'da bir kutlamaya katıldı. Sri Lanka tatilinden dönen Sert, "Sri Lanka harikaydı. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi" dedi. Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını söyleyen Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" diyerek şaşırttı.



AŞK KARIN DOYURMUYOR!

Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda bir inşaat firmasının davetine katıldı. "Aldatmak" dizisiyle setlere geri dönen Salkım, "Doğru proje de olunca tekrar geri döndük" dedi. 9 yıldır aşk hayatında kimse olmayan Salkım, "Aşka kapılarınızı kapattınız mı?" sorusuna, " Hayır aşka kapalı değilim. Doğru insanı arıyorum. Ama aşkta artık karın doyurmuyor" dedi.



ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Selim Akar'a poz verdi. Oyuncu bebeğinin 6 aylık sürecinde ilk fotoğraf çekimini gerçekleştirmiş ve kanalını tanıtmış oldu. Renkli karaktere sahip oyuncu, dünyaya gelecek kız çocuğunun adının Asya olduğunu söylerken "Çocuk da yaparım kariyer de dedikleri bir 9 ay oldu" diyerek espri yaptı.

ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ!

Özge Ulusoy, önceki gün Aydın'da bir davete katıldı. Kuşadası'nı çok sevdiğinden bahseden Ulusoy, "Bizim burada da evimiz var. Buraları çok seviyorum. Çocukluğum neredeyse burada geçti" dedi.



HEDEFİ OYUNCULUK

Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe'da adeta tarih yazdı. Yarışmanın 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı. Yarışma sonrasında konuşan Yılmaz, "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum. Bu benim değil, Türk kadınının başarısı... Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk, kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.



SAVAŞ YAKLAŞIYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.



EN GENÇ FESTİVAL!

İstanbul Volkswagen Arena, 3 Mart Pazar günü muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen festivalde; Sinan Akçıl, Demet Akalın, Hande Ünsal ve Sefo sahne aldı. Akçıl, "Murat Kurum da destekliyor bu konserimizi... Ben de kendisine bir şarkı yaptım. Huzurlu ve güzel bir İstanbul için desteğimi belirttim" dedi.

Doğan SAVAŞ