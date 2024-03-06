Berdan Mardini piyasaya çıkardığı ürünlerini sundu! Katılımcılardan yoğun ilgi...

Standının önünde gazetecilere poz veren sanatçı, "Kendi standımızı kurup, kendimizi ifade ediyoruz. Yedi yıl emek verdim bu işe... 230 kadına istihdam sağladığım için mutluyum. Bütün gücümü köydeki kadınlardan alıyorum. Kadınlar, erkeğin eline bakmadan orada 20-30 bin TL'yi cebine koyabiliyor" dedi.

BOL BOL SÜRÜN!

Tarzıyla gazeteciler tarafından Matrix'e benzetilen Mardini, "Hep giyim tarzım konuşuldu. 'Bornozla ürünlerini tanıttı?' diye haberler çıktı. Neden pembe ve kırmızı kombinlere takıldılar. İnsan yakışıyorsa giyecek" dedi. Son dönemde erkek şarkıcıların estetik yaptırması hakkında da konuşan sanatçı, "Estetiğe karşı değilim. Gül suyundan önce alnıma üç ayda bir botoks yapıyordum. Gül suyunu sürdükten sonra sekiz ayda bir yapıyorum" şeklinde konuştu.