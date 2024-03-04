Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’dan oğulları Uzay’a sürpriz doğum günü partisi!

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA DA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Konya'da sahne aldı. Sanatçı, "Erol Bey, yine çok şıksınız" diyen hayranına teşekkür etti. "Şimdi imaj maker'lar var. Biz imaj falan bilmezdik. Bizim imaj maker'ımız Mevlana'ydı: Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" dedi.

ZEYNEP'İN 'DOG'STLARI

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kazandığını gayrimenkule yatırdı. İzmir Urla'da 40 milyon TL'ye bir malikane aldı. İşte güzel popçu hafta sonu da Urla'daki malikanesinde arkadaşlarını ağırladı. Ayrıca köpeği Zeytin ve onun yavrularıyla vakit geçirdi. Sevimli dostlarıyla çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı.

OĞULCAN EVİ TERK ETTİ!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Yasmin, annesinden hesap sorup evi terk etti. Ömer'e sığındı. Kızını kaybeden Şevval, intihara teşebbüs etti. Berk ise Aybike'ye kolye aldı. Bunu gören Cansu Aybike'yi sinir etti. Kolye yüzünden tartışma çıktı. Oğulcan tepki verince tartışma alevlendi ve Oğulcan evi terk etti.



'YILDIZ'LI DESTEK

Yıldız Tilbe, genç meslektaşı Hilal Altın'ı yalnız bırakmadı. Merhum sanatçı Hüseyin Altın'ın kızı olan Hilal Altın, babasına ait şarkıları yeniden yorumlayarak dikkat çekmişti. Genç şarkıcı şimdi de söz - müziği Yıldız Tilbe'ye ait çok duygusal bir şarkı ile sevenlerine sürpriz yaptı. "Canın İsterse" adlı çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Hilal Altın büyük beğeni topladı. Yıldız Tilbe'den de övgüler aldı...



'BİRİCİK' ANNE ALIŞVERİŞTE

5.5 aylık hamile olan oyuncu Burcu Biricik, bebek alışverisine çıktı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. "Kendisinin ilk alışverişi yapıldı" dedi.



DÜŞ YAKAMDAN

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ve evlenmediği için çocuğunu aldırdığını itiraf etti. Bütün gözler Ümit Sayın'ın üzerine çevrildi. "Çok münasebetsiz" açıklamalar diyen Sayın şunları söyledi: Kendisi evlenmek üzereyken beni terk etti. 18 yıldır Eda hanımla birlikteyim. 3 yaşında bir çocuğum var. Eşim ve çocuğum bunları duyarak yaşamak zorunda değil. Artık düşsün yakamdan.



EŞTE TAVSİYE

2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç'la evlenen oyuncu Aslıhan Güner, evlilikle ilgili tavsiyelerde bulundu. Güner, "Öncelikle en yakın arkadaşınızla evlenin. Bunu artık duvarlara 'sticker' olarak yazıp altına imzamı atacağım. Çünkü en iyi arkadaşınızla aynı evi paylaşmak çok güzel" diye konuştu.



GENÇ EMRAH

Şarkıcı Emrah, İstanbul'da Günay Restoran'da sahne aldı. Spor tarzı ile dikkat çekti. Görenler "Genç Emrah yıllara meydan okuyor" dedi...



SINIRLARI AŞTIK

Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Türk dizilerine övgüler yağdırdı. Şunları söyledi: Bizim dizilerimiz yurt dışına çok satılıyor çünkü çok izleniyor. 1980'lerde, 90'larda Holllywood yıldızları nasılsa şimdi bizim oyuncularımız da yurt dışında ona dönüştü.

Aydın HAMZA



SOSYAL MERVE

Oyuncu Merve Boluğur, fotoğraf çektirmeyi çok sevdiğini söyledi. "Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Hatta bu aralar daha fazla yoğunlaşmayı düşünüyorum" dedi.