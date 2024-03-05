Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu estetiğim yok demişti: Eski halini görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Estetik li olduğu konuşulan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmıştı. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, "Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez" sözleriyle gündem olmuştu.

"NEYİN HAVASI!"

24 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun bu açıklamasından sonra eski fotoğrafları yeniden ortaya çıktı. Estetiksiz halleriyle sık sık gündem olan genç oyuncuya, yaptığı açıklamanın ardından birçok tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Ne bu gergin cevaplar", "Ya bari inandırıcı yalan söyle", " Bu ne gerginlik ya" ve "Neyin havası neyin tribi" yorumlarında bulundu. Türkoğlu'nun eski ve yeni hallerini görenler bir kez daha gözlerini inanamadı.