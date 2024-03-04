Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin paraya para demiyor! Reklam anlaşmasından aldığı ücret dudak uçuklattı





YENİ MENAJERİ OĞLU ENGİNCAN OLDU!

Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alan Sibel Can, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri ile ayrılma kararı almış. Yaklaşık 25 senedir çalıştığı menajeri ile yollarını ayıran Sibel Can'ın yeni menajeri ise oğlu Engincan Ural olmuş. Dünyada birçok sanatçı ve futbolcunun menajerliğini akrabaları yapıyor. Sibel Can da en yakın ismi yani oğlunu Engincan Ural'ı menajeri olarak seçmiş. Bence çok isabetli bir karar olmuş.





'AŞKIN OLAYIM!' ÇİĞDEM

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yeni bir aşkın doğduğunu öğrendim. Türkiye'nin en prestijli ödül törenleri arasında gösterilen Ayaklı Gazete töreninde şarkıcı Gökhan Keser ile oyuncu Çiğdem Batur yeni bir aşka yelken açmış.

Uzun süredir arkadaş olan Gökhan Keser ile Çiğdem Batur'un ödül töreni sırasında başlayan yakınlaşmaları daha sonra aşka dönüşerek "sevgili" olma yolunda ilerliyormuş. Hem oyuncu hem yapımcı hem de yapım şirketi olan Gökhan Keser'in uzun süredir hayatında kimse olmadığını bilmeyen yoktur sanırım. Geçtiğimiz günkü sahnesini de dinlemeye Çiğdem Batur gitmiş. Güzel oyuncu, Gökhan Keser'i etiketleyerek kalp işareti emojisini koyup aşkını da sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Bu arada sahne sırasında Gökhan Keser de, Çiğdem Batur'a kalbini işaret ederek "Aşkım olayım" şarkısını seslendirmiş. Ben bu iki ismi çok yakıştırdığımı söylemek istiyorum...





SOSYETEDE BİR CİMRİLİK HİKAYESİ

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden çok önemli bir çiftimiz, geçtiğimiz gün bir restorana yemeği gitmişler. Gittikleri restorana bir arkadaşlarını daha çağırmışlar. Tabii bu marka restorana her geldiklerinde bu arkadaşlarını çağıran çiftin, davet ettikleri arkadaşları herkesin içinde en sonunda bu duruma isyan etmiş. "Beni sadece bu restorana çağırıyorsunuz. Diğer hiçbir yere davet etmiyorsunuz" diye. Çünkü; çağırdıkları sosyetik arkadaşlarının bu restoranda indirimi varmış. O gelince hem indirim yaptırıyorlarmış hem de tek olduğunu bildikleri için hesabın yarısını ödetiyorlarmış. Ben çok cimrilik hikayesi duydum ama sosyetede bu durumu yaşayana ilk kez şahit oluyorum... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN