Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz at sahibi olmaya karar verdi! Fiyatları 5 ile 10 bin Euro arasında değişiyor...

Doğaya ve hayvanlara olan sevgisi ile bilinen Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün soluğu Kapadokya'da aldı.
Doğaya ve hayvanlara olan sevgisi ile bilinen Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün soluğu Kapadokya'da aldı.
Burada hem annesi ile hasret gideren hem de büyüdüğü yeri gezen güzel oyuncu, bir çiftlik ziyareti de yaptı. Atlara olan hayranlığıyla bilinen Dilan Çiçek Deniz, aynı zamanda iyi bir at binicisi olmak da istiyor.
Bu yeteneğinin üzerine gitmek isteyen ve hobi olarak da at binmek isteyen başarılı oyuncunun, Kapadokya'da kendisine tay baktığı iddia edildi. İddiaya göre güzel oyuncu, büyüdüğü Kapadokya'dan kendisine at alacak.
Fiyatı 5 ile 10 bin Euro, yani yaklaşık 150 ve 350 bin TL arasında değişen taylara bakan güzel oyuncunun şimdiden İstanbul'daki at çiftlikleriyle iletişime geçtiği iddia ediliyor. Deniz, satın alacağı atın bakımıyla ilgili görüşmeler yapıyor.