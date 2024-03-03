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10 kilo vermişti | Keremcem yeme-içme düzenini tamamen değiştirdi! 4 yıldır bakın nasıl besleniyormuş...

Yeme-içme düzenini tamamen değiştiren Keremcem, 4 yıldır tek öğün beslendiğini söyledi. Sena Seçen ile birlikte olan şarkıcı, evlilik için de yeşil ışık yaktı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
10 kilo vermişti | Keremcem yeme-içme düzenini tamamen değiştirdi! 4 yıldır bakın nasıl besleniyormuş...

Ünlü şarkıcı Keremcem, A PARA'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen "Biz Bize" programına konuk oldu.

Keremcem, "Pandemide 10 kilo aldım. Bir TV programına çıktım, o halimle fotoğrafımı görünce aralıklı oruca başladım. 4 yıldır günde 1 öğün yetiyor. 10 kiloyu verdim... Yemeyi çok severim, çocukken de yerdim ve şişman bir çocuktum" ifadelerini kullandı. Stilisti olan Sena Seçen ile bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı, "Evlilik planım yok ama neden olmasın. Hayatta her şey olabilir" diye konuştu.



İKİZLERİN 40'I ÇIKTI
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı. Ünlü çiftin, ikizlerinin 40'ı çıktı. Eşi ve bebekleriyle fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Şefkatli, "40 uçurduk. Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun, sizin hep güzel günlerinizi görelim bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun sizi çok seviyorum meleklerim" dedi.



ANLAMLI PROJE!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Maslak'ta düzenlenecek olan ve geliri depremzede üniversite öğrencilerine aktarılacak olan 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesinde birçok değerli isim yer alacak. Adile Naşit ve Ayşen Gruda'dan ilham alınan bölümde, Güçlü Anneler ve Kızlarına ithafen tasarlanan tasarımları onur konuğu Nur Sürer ile bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik birlikte el ele taşıyacak.



MUHTEŞEM DÜET!
İbrahim Tatlıses, önceki gün Şişli'de bir mekanda sahne aldı. Tatlıses, göz dolduran orkestrasıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece armağan etti. Aralıksız 3 saat sahnede kalan imparator, zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer de vardı. "Sarhoş" parçasını birlikte seslendiren ikili düetleriyle geceye damgasını vurdu.



YİNE YENİ YENİDEN
Kendine has rap tarzları ve fenomenleşen şarkılarıyla Türkçe rapin yükselen yıldızlarından biri olan Seko & Tefo, yeni şarkılarında arabeskin güçlü sesi Kibariye ile sürpriz bir çalışmaya imza attı. 16 yıl önce çıkardığı unutulmaz klasiği "Gidemem" için Seko ve Tefo ile bir araya gelen Kibariye bu çalışmaya özel ikiliyle feat yaptı.

TAM NOT ALDI!
İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünün büyük sürprizlerinden Melek Mosso 'Sen Aldırma' şarkısıyla hayranlarından ve müzikseverlerden tam not aldı. Sözü ve müziği İbrahim Erkal'a ait şarkının düzenlemesini Zafer Karayazgan yaptı. Son dönemin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak müzik dünyasına imzasını atan Mosso, "Sen Aldırma"daki eşsiz yorumuyla dinleyenleri mest etti.

TARZINI GENİŞLETİYOR
Elif Buse Doğan, "Yaka Yaka" adlı yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunuyor. Doğan, şimdi ise yepyeni bir tarzla repertuvarını genişletmeye devam ediyor. Pop ve trap altyapısına sahip "Yaka Yaka"nın sözü ve müziği Doğanay Karadeniz imzası taşırken, düzenlemesi Salih Sakarya'ya ait. Şarkının mastering koltuğunda ise Emre Kıral yer alıyor.

BEBEK İTİRAFI!
Banu Alkan ve Safiye Soyman, "Dünya Güzellerim Masada" programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi. 'Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Alkan, "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı: Rahmetli annem yarım Türkçesi ile 'Kızım ben bebek istiyorum' derdi. Ben 'Tamam anneciğim' dedim. Karar verdim derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. Ben Allah'a çok inanırım. O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır. Adalete çok inanırım."

SÜRPRİZ KUTLAMA!
Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandaydı. 28 yaşına basan sevgilisine sürpriz doğum günü düzenleyen Engin, yakın dostlarının da hazır bulunduğu bir organizasyon yaptı. Birlikte doğum günü pastasını üfleyen çift, sosyal medyadan özel anlarını paylaştı.

UNUTULMAZ GECE!
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, biletleri günler öncesinden tükenen konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açtı. Gece boyunca; "Ateşle Oynama", "İçimdeki Fırtına", "Hep Böyle Kal" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÇALIŞAN DEMİR PASLANMAZ!..
Yayınladığı her şarkı liste başı olan Mert Demir, yeni teklisi "Acı Veriyor" ile müzikseverlerle buluştu. Demir, dinleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaran yeni şarkısının klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Son günlerini yeni şarkıları için stüdyoda geçiren Demir, yeni şarkısını da ilk kez 8 Mart'ta gerçekleştirilecek İstanbul konserinde söyleyecek.

DAVUL GİBİ OLUYOR
Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. Mutlu, günlerdir tartışılan erkeklerin estetik yaptırması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Mutlu, "Estetiği kadınlara daha çok yakıştırıyorum, erkekler yaptırınca yüzleri davul gibi oluyorlar" dedi.

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