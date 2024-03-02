Bebek bekleyen Gonca Vuslateri'den samimi açıklamalar! "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım"

Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri , hamile kalmasının sürpriz değil kendisi için bir hediye olduğunu söyledi.

Önceki gün katıldığı bir etkinlikte hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip, "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan... Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu. Onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım" dedi.