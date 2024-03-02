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Bebek bekleyen Gonca Vuslateri'den samimi açıklamalar! "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım"

7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, en büyük destekçisinin doğacak çocuğunun babası ve yakın arkadaşları olduğunu söyledi. Ayrıca çok yakında evleneceğinin sinyalini de verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:06
Bebek bekleyen Gonca Vuslateri’den samimi açıklamalar! Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım

Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, hamile kalmasının sürpriz değil kendisi için bir hediye olduğunu söyledi.

Önceki gün katıldığı bir etkinlikte hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip, "Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan... Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu. Onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım" dedi.

"13 kilo aldım" sözlerine devam eden Vuslateri, "Bir evlilik düşüncemiz vardı, şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı. Artık yüzdük yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim.

'Tamam be doğur, ondan sonra evlen' şeklinde... En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli..." dedi.

SEVGİLİSİNİ AÇIKLAMADI
Devlet memuru olan sevgilisinin kimliğini açıklamayan oyuncu, konuyla ilgili soru üzerine, "Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız. Beraber oluruz düğünde artık" şeklinde konuştu.

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