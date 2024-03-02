39’luk Birce Akalay aşkı sonunda itiraf etti! Hakan Kurtaş ile birlikte olduğu konuşuluyordu...

Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi.
Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi.
Arkadaşlarının yanına geldiğini dile getiren Akalay, "Bugün bir arkadaşımın doğum günü vardı. Oradan da buraya geldim. Güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi. Aşk hayatı hakkında konuşmayı tercih etmeyen güzel oyuncunun adı, son olarak Hakan Kurtaş ile anılmıştı.
İkilinin yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Gülüşümden anlaşılmıyor mu?" diyen Akalay, aşk soruları karşısında, "Doğrudur diyeyim yeterli olur umarım" şeklinde konuştu.