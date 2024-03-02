39’luk Birce Akalay aşkı sonunda itiraf etti! Hakan Kurtaş ile birlikte olduğu konuşuluyordu...

Arkadaşlarının yanına geldiğini dile getiren Akalay, "Bugün bir arkadaşımın doğum günü vardı. Oradan da buraya geldim. Güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi. Aşk hayatı hakkında konuşmayı tercih etmeyen güzel oyuncunun adı, son olarak Hakan Kurtaş ile anılmıştı.