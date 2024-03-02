Yılmaz Erdoğan’la 12 yıl evli kalan Belçim Bilgin’den bomba itiraflar! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu”

"BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM"

Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine "Ben çok küçüktüm! Bir şeyler bittiğinde hem kendini hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu...