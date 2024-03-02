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Yılmaz Erdoğan'la 12 yıl evli kalan Belçim Bilgin'den bomba itiraflar! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu”

Belçim Bilgin’den 12 yıl evli kaldığı eşi Yılmaz Erdoğan hakkında bomba itiraflar! Bilgin, Yılmaz için “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu” derken İtalyan sevgilisini ise öve öve bitiremedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Yılmaz Erdoğan’la 12 yıl evli kalan Belçim Bilgin’den bomba itiraflar! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu”

Yılmaz Erdoğan'ın çocuğunun annesi eski eşi Belçim Bilgin, son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve çok konuşulmuştu.

Her açıklaması olay olan Bilgin, bu defa Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu.

"Yılmaz Erdoğan'ın adını kullanarak buralara geldi" yorumlarına cevap veren Bilgin, ''Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı... Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı. Bir sürü yerde de açtı. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle hepsi için çok şükür..." ifadelerini kullandı.

"BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM"
Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine "Ben çok küçüktüm! Bir şeyler bittiğinde hem kendini hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu...

Sıkışmaktansa gitmek gerek" dedi. 3.5 yıldır İtalyan Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin'e, "Aşık mısın?" sorusu da yöneltildi. Güzel oyuncu, "Evet... Yüzde yüz kendim olabildiğim ve çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte... Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı" diye konuştu.

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