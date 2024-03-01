Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos İstanbul’da! Konsere ünlüler akın etti: Acun Ilıcalı, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç...





HEYECAN İSTİYOR!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve çocuğunun cinsiyetini son ana kadar öğrenmeyecek olan Müge Boz, yaşadıkları sürec ile ilgili, "Ailemiz 'Yine mi bilmeyeceğiz, yine mi bir şey hazırlayamayacağız?' diye serzenişte bulunuyorlar. Biraz bekleme heyecanını yaşamak istiyorum, o bilinmezlik, sürpriz duygusu… Bunu artık yaşadığımız çok az yer var" dedi.