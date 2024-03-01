Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos İstanbul’da! Konsere ünlüler akın etti: Acun Ilıcalı, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç...

Uzun bir aradan sonra Türk hayranları ile İstanbul'da buluşan dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos unutulmaz bir geceye imza attı.
Uzun bir aradan sonra Türk hayranları ile İstanbul'da buluşan dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos unutulmaz bir geceye imza attı.
Şişli'de bir otelde sahne alan ünlü şarkıcıyı birçok isim de dinlemeye geldi. Gerard Piqué, Acun Ilıcalı, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç, Begüm Özer, Müge Boz, Caner Erdeniz, Hande Gülşen, Esat Yontuç, Gül Gölge, Gökçe Bahadır, Burcu Binici, Burak Yeter, Aslı Sipahi ve Sercan Yaşar gibi cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri, etkinlik boyunca keyifli anlara tanıklık etti.
Konser, büyük bir beğeniyle karşılanırken, Antonis Remos'un duygusal sesi eşliğinde izleyiciler nefes kesici anlar yaşadı. Gece ilerledikçe, dinleyiciler eğlencenin doruk noktasına ulaştı.
HEYECAN İSTİYOR!
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve çocuğunun cinsiyetini son ana kadar öğrenmeyecek olan Müge Boz, yaşadıkları sürec ile ilgili, "Ailemiz 'Yine mi bilmeyeceğiz, yine mi bir şey hazırlayamayacağız?' diye serzenişte bulunuyorlar. Biraz bekleme heyecanını yaşamak istiyorum, o bilinmezlik, sürpriz duygusu… Bunu artık yaşadığımız çok az yer var" dedi.
Acun Ilıcalı davete, dünyaca ünlü eski futbolcu Gerard Pique ile katıldı. Remos'un sahnesi için İstanbul'a gelen Pique, yakın arkadaşı Ilıcalı ile keyifli zaman geçirdi.