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Soluğu sevgilisinin sahnesinde aldı | Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkı belgelendi! Konsere özel sürpriz...

Mert Demir’le ayrıldığı konuşulan ve Bali’ye tek başına tatile giden Serenay Sarıkaya, Türkiye döner dönmez soluğu Demir’in sahnesinde aldı. Demir’e sürpriz yapan Sarıkaya, aşk dolu bakışlarıyla dikkat çekti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Soluğu sevgilisinin sahnesinde aldı | Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkı belgelendi! Konsere özel sürpriz...

Aşk hayatını gizli yaşamayı seven Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir'le birliktelik yaşıyordu.

İkili, ilişki sorularına yanıt vermekten kaçıyordu. Yaklaşık 3 aydır birlikte oldukları konuşulan Demir ve Sarıkaya'nın arasının geçtiğimiz günlerde bozulduğu iddia edilmişti. Mert Demir'in bir sahnesinde, "Ayrıldım, o yüzden bugün ayrılık şarkıları söyleyeceğim" dediği iddia edilmişti.

Sarıkaya'nın ise tek başına Bali tatiline gitmesi kafaları iyice karıştırmıştı. Önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne alan Mert Demir, sahne öncesi Serenay Sarıkaya'nın sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'ye dönen ve sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan Sarıkaya, Demir'in sahneye çıktığı anlarda ise sahne sonuna kadar sevgilisini dinledi. Demir'in şarkılarına da eşlik eden Sarıkaya, aşk dolu bakışlarıyla dikket çekti.

Masanın yanında bir de koruma ile oturan Sarıkaya, çıkışta ise gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince sevgilisi Mert Demir ile beraber çıkabilmek için her türlü yolu denedi. Otoparkın mal kabul kapısından Demir ile aynı araca binen Sarıkaya, kendi aracını ise evine yolladı.

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