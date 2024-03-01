Soluğu sevgilisinin sahnesinde aldı | Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkı belgelendi! Konsere özel sürpriz...

Türkiye'ye dönen ve sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan Sarıkaya, Demir'in sahneye çıktığı anlarda ise sahne sonuna kadar sevgilisini dinledi. Demir'in şarkılarına da eşlik eden Sarıkaya, aşk dolu bakışlarıyla dikket çekti.

Masanın yanında bir de koruma ile oturan Sarıkaya, çıkışta ise gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince sevgilisi Mert Demir ile beraber çıkabilmek için her türlü yolu denedi. Otoparkın mal kabul kapısından Demir ile aynı araca binen Sarıkaya, kendi aracını ise evine yolladı.