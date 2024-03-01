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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un tacizci kabusu! Kapısına dayandı arbede çıkdı: "Ben mehdiyim evlen benimle"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un tacizci kabusu! Mehdi olduğunu iddia eden şahıs, Uluğ’un evinin önüne gitti, “Sevgilinden ayrıl, evlenelim” diyerek ortalığı ayağı kaldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un tacizci kabusu! Kapısına dayandı arbede çıkdı: Ben mehdiyim evlen benimle

Bir tacizci sosyal medya hesabından ünlü sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ediyordu.

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu. Hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi ve "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit etti. Gök, şikayet edeceğini söylese de tacizcinin umrunda bile olmadı. Tacizlerin ardı arkası kesilmiyordu.

Derya Uluğ onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam etti. Şüpheli tacizin boyutlarını ünlü sanatçının evinin önüne gelme noktasına kadar taşıdı.

ARBEDE ÇIKTI!
Ancak güvenlik girişini engelleyince tehditler savurdu. Site güvenliği ile tacizci arasında arbede yaşandı. Derya Uluğ'un konudan haberi olunca hemen polise haber verdi. Polis olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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