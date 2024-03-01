Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un tacizci kabusu! Kapısına dayandı arbede çıkdı: "Ben mehdiyim evlen benimle"

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu. Hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi ve "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit etti. Gök, şikayet edeceğini söylese de tacizcinin umrunda bile olmadı. Tacizlerin ardı arkası kesilmiyordu.