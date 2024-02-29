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Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? Suskunluğu her şeyi doğruladı...

Burak Deniz’le aşk yaşadığı konuşulan Bestemsu Özdemir, birlikteliği ne inkar ne de kabul etti. Güzel oyuncunun suskunluğu her şeyi doğrular niteliğindeydi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:41
Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? Suskunluğu her şeyi doğruladı...

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Bebek'teki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Gazetecileri görünce panikleyen Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile aşk yaşadığına dair haberler ile anılmıştı.

Hatta Özdemir ve Deniz son olarak Sapanca'da bir mekanda objektiflere yansımıştı.

Çıkan iddialar ve görüntüler hakkında sorulan sorulara Özdemir, "Teşekkür ederim" diyerek cevap vermedi. Burak Deniz'le birlikteliklerini çıkıp açıklamayan ama aynı zamanda da yalanlamayan Özdemir, bu suskunluğuyla da aşkı doğrulamış oldu.

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