Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? Suskunluğu her şeyi doğruladı...

Çıkan iddialar ve görüntüler hakkında sorulan sorulara Özdemir, "Teşekkür ederim" diyerek cevap vermedi. Burak Deniz'le birlikteliklerini çıkıp açıklamayan ama aynı zamanda da yalanlamayan Özdemir, bu suskunluğuyla da aşkı doğrulamış oldu.

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