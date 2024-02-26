Koruma ordusuyla dolaşıyor | Can Yaman İstanbul’a gelir gelmez ortalığı karıştırdı!

İtalya'da kendisini cep telefonuyla çeken hayranının cep telefonunu fırlatmasıyla bir hayli tepki çeken oyuncu, yaptıklarından ders almamış olacak ki, kendisini görüntüleyen gazetecilere, yanındaki arkadaşlarının engel olmaya çalışması, "Can Yaman ne yapmaya çalışıyor?" sorularını akıllara getirdi.