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Koruma ordusuyla dolaşıyor | Can Yaman İstanbul'a gelir gelmez ortalığı karıştırdı!

İtalya’dan dönen oyuncu Can Yaman İstanbul’da koruma ordusuyla gezmeye başladı. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu gazetecilere akılalmaz tavırlar sergiledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Koruma ordusuyla dolaşıyor | Can Yaman İstanbul’a gelir gelmez ortalığı karıştırdı!

Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti. Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi.

Annesiyle birlikte geldiği Nişantaşı'nda bulunan Cabbar isimli mekandan çıkarken görüntülenen yakışıklı oyuncunun yanındaki koruma ordusu dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yaman'ın korumaların kameraman ve muhabirlere çirkin tavırları gündem oldu.

İtalya'da kendisini cep telefonuyla çeken hayranının cep telefonunu fırlatmasıyla bir hayli tepki çeken oyuncu, yaptıklarından ders almamış olacak ki, kendisini görüntüleyen gazetecilere, yanındaki arkadaşlarının engel olmaya çalışması, "Can Yaman ne yapmaya çalışıyor?" sorularını akıllara getirdi.

Görüntü alınmasını engellemek için gazetecileri iten korumalara muhabirler tepki gösterdi. Bir kişi, "Burası İstanbul, Roma değil" derken bir diğeri ise "Çok terbiyesizce hareketler" diyerek sert çıktı.

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