Cem Yılmaz’ın ortağı Muzaffer Yıldırım’la aşk iddiaları ortaya çıkmıştı! Defne Samyeli net konuştu: Öyle bir şey yok...

İkilinin hemen hemen her yerde aşk yaşadıkları öne sürülmüştü. Defne Samyeli , önceki gece Bebek bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte mekandan ayrılan Samyeli, geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın ortağı Muzaffer Yıldırım ile hakkında çıkan aşk haberleri hakkında, "Öyle bir şey yok. Size kolay gelsin" net konuştu.

'EVLENMESİNİ İSTEMİYORUM'

Yasmin Erbil, önceki akşam arkadaşı ile birlikte Bebek'teydi. Çıkışta aracına yürürken gazeteciler ile sohbet eden Erbil, Survivor yarışmasında olan sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu. Erbil, "Çok iyi, gittikçe daha da iyi oluyor. Özlem çok var. Ben her gün kaçırmadan izliyorum. Kesin şampiyon Yiğit olur" ifadelerini kullandı.