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Cem Yılmaz'ın ortağı Muzaffer Yıldırım'la aşk iddiaları ortaya çıkmıştı! Defne Samyeli net konuştu: Öyle bir şey yok...

Defne Samyeli, önceki gece Bebek bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşulan Defne Samyeli, "Öyle bir şey yok. Size kolay gelsin" diyerek iddiaları yalanladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Cem Yılmaz’ın ortağı Muzaffer Yıldırım’la aşk iddiaları ortaya çıkmıştı! Defne Samyeli net konuştu: Öyle bir şey yok...

Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın ortağı Muzaffer Yıldırım ile geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, kaçacak yer aramıştı.

İkilinin hemen hemen her yerde aşk yaşadıkları öne sürülmüştü. Defne Samyeli, önceki gece Bebek bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte mekandan ayrılan Samyeli, geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın ortağı Muzaffer Yıldırım ile hakkında çıkan aşk haberleri hakkında, "Öyle bir şey yok. Size kolay gelsin" net konuştu.

'EVLENMESİNİ İSTEMİYORUM'
Yasmin Erbil, önceki akşam arkadaşı ile birlikte Bebek'teydi. Çıkışta aracına yürürken gazeteciler ile sohbet eden Erbil, Survivor yarışmasında olan sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu. Erbil, "Çok iyi, gittikçe daha da iyi oluyor. Özlem çok var. Ben her gün kaçırmadan izliyorum. Kesin şampiyon Yiğit olur" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ OLUYORUM!
Babası Mehmet Ali Erbil'le arasını kısa süre önce düzelten ve her defasında genç sevgililerinden rahatsızlığını da dile getiren Yasmin Erbil, "Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, daha fazla bir şey diyemiyorum artık. Evlenmesini istemiyorum. Onun hayatı, ben diyeceğimi dedim" diyerek güldü.

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