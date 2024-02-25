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Yıldız Tilbe'den arena rekoru: Kariyerinin 30’uncu yılını dev konserle kutladı

Yıldız Tilbe kariyerinin 30’uncu yılını Ülker Sports Arena’da 10 bin kişiye verdiği dev konserle kutladı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Yıldız Tilbe’den arena rekoru: Kariyerinin 30’uncu yılını dev konserle kutladı

Yıldız Tilbe uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da verdi. İstanbul'un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekânda gerçekleşen konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü!

Kerki Solfej'in organizasyonuyla unutulmayacak bir geceye dönüştü. Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek "Sizleri çok seviyorum" dedi. Yıldız Tilbe sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek.



'AĞLAMAK İSTEYEN FİLMİMİZE GELSİN'
Oyuncu Ferit Aktuğ, sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülendi. Kendisinin de rol aldığı 'Hatıran Yeter' filmini izlemeye geldiklerini söyleyen oyuncu, "1985'lerden başlayıp 2012'e kadar uzanan ağır bir dram. İşitme engelli bir arkadaşı oynuyor Aytaç Şaşmaz. Onun aşk hikayesi. Ağlamak isteyen sinemalara filmimize gelsin" dedi. Aktuğ, "Filmi daha önce izlemediniz mi?" sorusuna, "Filmi oyuncularla izlemiştik. Kontrole geldik buraya" diye espri yaptı. Doğan SAVAŞ

HAVADA AŞK KOKUSU YOK
Dolunay Soysert, Etiler'de görüntülendi. Yoğun olduğu için başka dizileri izleyemediğini belirten Soysert, "Keşke vaktim olsa izleyebilsem. Bütün gün setteyiz. Geç saatte eve gittiğim için izleyemiyorum. Fikrim olsun diye YouTube'dan biraz bakabiliyorum" ifadelerini kullandı. Son dönemde oyuncuların estetik ve botoks yapmasıyla gündem olması hakkında ise şöyle konuştu: "Herkes istediğini yapsın. İnsanlar aynaya baktığında neyi güzel görmek istiyorlarsa yapabilirler". Soysert, aşk sorularına ise sessiz kaldı. Aydın Hamza



'YOĞUNUM GİDEMEDİM'
Bige Önal, Bebek'te objektiflere takıldı. Oyuncu, 'Yaban Çiçekleri' dizisine dahil olduğunu söyledi. Önal, "Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora var ekipte... Haftaya sete çıkacağız" dedi. Eski sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' filmini izleyemediğini belirten oyuncu, "O kadar yoğunum ki gidemedim" diye konuştu. Aydın HAMZA

AŞK KAZANACAK MI?
Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi? Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır. Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?

ATİYE'DEN ÇOK GÜZEL HADİSE!
Şarkıcı Atiye, önceki gün katıldığı bir söyleşide "Kariyerinin başında seni hep Hadise ile bir polemik içine sokmaya çalıştılar. Aranız nasıl?" sorusuna Atiye, "Hadise ile aramızda hiç bir şey yok. Çok da beğenirim kendisini. O dönem öyle bir moda vardı diye düşünüyorum. Hep iki kişiyi birbiri ile bir kıyaslama durumu vardı" cevabını verdi. "Hadise ile beraber bir düet projesi olsa kabul eder misin?" sorusuna ise Atiye, "Tabii ki. Neden olmasın? Yurt dışında bunların çok örneği var. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Kadınların birbirine destek olması, örnek olması hoş. Güzel düşünmek ve güzel enerjilerle bir şeyler yapmak lazım" cevabını verdi.

'SEVEMEDİM KARAGÖZLÜM'
Asıl mesleği değerli taş bilimcisi ve mücevher tasarımcısı olan Hanzade Topaloğlu, müzik tutkusuna daha fazla karşı koyamadı ve ilk single çalışmasını piyasaya çıkardı. Yılların eskitemediği 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısına bambaşka bir yorum getiren Hanzade, güçlü sesiyle de müzik severlerden tam not aldı.

'DURUNCA YORULUYORUM'
Emre Altuğ, oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götürdü. 'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.
Aydın HAMZA

TAYLAND'DA DÖVÜŞ KAMPI
Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland'a tatile gitti. Gün boyu eğlenen Çilingiroğlu ailesi, fil besledi kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katıldı.

EKRANA DÖNÜYOR
Podyum dünyasının ve televizyon programlarının aranan isimlerinden Simge Tertemiz yeni başlayacak bir magazin programıyla ekranlara dönüyor. Tertemiz, magazin dünyasında yaşananları ve merak edilenleri ele alacak.

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