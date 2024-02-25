Yıldız Tilbe’den arena rekoru: Kariyerinin 30’uncu yılını dev konserle kutladı

AŞK KAZANACAK MI?

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi? Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır. Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?



ATİYE'DEN ÇOK GÜZEL HADİSE!

Şarkıcı Atiye, önceki gün katıldığı bir söyleşide "Kariyerinin başında seni hep Hadise ile bir polemik içine sokmaya çalıştılar. Aranız nasıl?" sorusuna Atiye, "Hadise ile aramızda hiç bir şey yok. Çok da beğenirim kendisini. O dönem öyle bir moda vardı diye düşünüyorum. Hep iki kişiyi birbiri ile bir kıyaslama durumu vardı" cevabını verdi. "Hadise ile beraber bir düet projesi olsa kabul eder misin?" sorusuna ise Atiye, "Tabii ki. Neden olmasın? Yurt dışında bunların çok örneği var. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Kadınların birbirine destek olması, örnek olması hoş. Güzel düşünmek ve güzel enerjilerle bir şeyler yapmak lazım" cevabını verdi.



'SEVEMEDİM KARAGÖZLÜM'

Asıl mesleği değerli taş bilimcisi ve mücevher tasarımcısı olan Hanzade Topaloğlu, müzik tutkusuna daha fazla karşı koyamadı ve ilk single çalışmasını piyasaya çıkardı. Yılların eskitemediği 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısına bambaşka bir yorum getiren Hanzade, güçlü sesiyle de müzik severlerden tam not aldı.



'DURUNCA YORULUYORUM'

Emre Altuğ, oğlu Uzay'ı üşüttüğü için Ulus'ta bir hastaneye kontrole götürdü. 'Ne Ala' şarkısından bahseden sanatçı, "Dinleyenlerin çok beğenilmesi güzel. Yeni şarkı geliyor. Nisan ya da Mayıs gibi çıkacak. Mustafa Ceceli ile çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta okurum. Yazlık bir şarkı... Evlendirici bir eser. Hayatımdan memnunum. Çalışmayı seviyorum. Durunca yoruluyorum. Yazın çalışırım. Geri kalan zamanda çocuklarla oluruz" dedi.

Aydın HAMZA



TAYLAND'DA DÖVÜŞ KAMPI

Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Kaya ile Tayland'a tatile gitti. Gün boyu eğlenen Çilingiroğlu ailesi, fil besledi kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katıldı.



EKRANA DÖNÜYOR

Podyum dünyasının ve televizyon programlarının aranan isimlerinden Simge Tertemiz yeni başlayacak bir magazin programıyla ekranlara dönüyor. Tertemiz, magazin dünyasında yaşananları ve merak edilenleri ele alacak.

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