Meğer bunca zaman saklıyormuş | Gökhan Alkan’la yollarını ayıran Nesrin Cavadzade gizemli sevgilisiyle yakalandı!

Bir mekanın cam kenarında birbirine romantik bakışlarla sergileyen ve kimseyi aldırış etmeyen çiçeği burnunda çift, görüntülenince ortalığı birbirine kattı.

HEDEF ŞAŞIRTTI!

Kısa süre sonra oturdukları yerden hemen kalkarak önce mekanın arka kapısından kaçmayı deneyen sevgililer, daha sonra yüzlerini kapatarak farklı arabalarla hedef şaşırtmaya çalıştı. Görüntülememek için yoğun çaba sarf eden Nesrin Cavadzade'nin panik dolu anları ise merak konusu oldu.