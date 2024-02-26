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Meğer bunca zaman saklıyormuş | Gökhan Alkan'la yollarını ayıran Nesrin Cavadzade gizemli sevgilisiyle yakalandı!

Nesrin Cavadzade yeni aşkıyla görüntü verince ortalığı birbirine kattı. Gazetecileri gören oyuncu yüzünü gizledi ve kaçmaya çalıştı. Güzel oyuncunun yanındaki gizemli beyefendinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Meğer bunca zaman saklıyormuş | Gökhan Alkan’la yollarını ayıran Nesrin Cavadzade gizemli sevgilisiyle yakalandı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sansasyonel aşk hayatıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.

Gökhan Alkan'dan ayrıldıktan sonra çapkınların gözdesi olan Cavadzade, kendi kabuğuna çekilmiş ve yalnızlığı tercih etmişti.

Uzun zamandır adı kimse ile anılmayan Cavadzade, önceki gün Etiler'in göbeğinde yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

Bir mekanın cam kenarında birbirine romantik bakışlarla sergileyen ve kimseyi aldırış etmeyen çiçeği burnunda çift, görüntülenince ortalığı birbirine kattı.

HEDEF ŞAŞIRTTI!
Kısa süre sonra oturdukları yerden hemen kalkarak önce mekanın arka kapısından kaçmayı deneyen sevgililer, daha sonra yüzlerini kapatarak farklı arabalarla hedef şaşırtmaya çalıştı. Görüntülememek için yoğun çaba sarf eden Nesrin Cavadzade'nin panik dolu anları ise merak konusu oldu.

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