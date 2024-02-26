Meğer bunca zaman saklıyormuş | Gökhan Alkan’la yollarını ayıran Nesrin Cavadzade gizemli sevgilisiyle yakalandı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sansasyonel aşk hayatıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sansasyonel aşk hayatıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.
Gökhan Alkan'dan ayrıldıktan sonra çapkınların gözdesi olan Cavadzade, kendi kabuğuna çekilmiş ve yalnızlığı tercih etmişti.
Uzun zamandır adı kimse ile anılmayan Cavadzade, önceki gün Etiler'in göbeğinde yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
Bir mekanın cam kenarında birbirine romantik bakışlarla sergileyen ve kimseyi aldırış etmeyen çiçeği burnunda çift, görüntülenince ortalığı birbirine kattı.
HEDEF ŞAŞIRTTI!
Kısa süre sonra oturdukları yerden hemen kalkarak önce mekanın arka kapısından kaçmayı deneyen sevgililer, daha sonra yüzlerini kapatarak farklı arabalarla hedef şaşırtmaya çalıştı. Görüntülememek için yoğun çaba sarf eden Nesrin Cavadzade'nin panik dolu anları ise merak konusu oldu.