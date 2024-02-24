İstanbul’daki bütün nar satan yerleri eşine ezberletti! İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz hamileliğini anlattı...

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, önceki gün bir davete katıldı. Kızları Vina'nın ardından ikinci bir çocuğu bekleyen çift, hamilelik süreci hakkında konuştu. Boz, "Vina'da da aynı şeyleri yaşadım aslında...

Son dört aydır herkes 'Karnın şöyle büyüdü, kesin erkek olacak' diyordu Vina için... Bence aynı belirtiler. Vina'da inanılmaz bir nar yeme isteği olmuştu. Nara bakarsak bu da kız olacak. Bütün aile seferber, İstanbul'daki bütün narcıların adresi biliniyor. Eve sürekli nar geliyor. Şimdi de canımı çektirdiniz" diyerek tebessüm etti.