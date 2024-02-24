İstanbul’daki bütün nar satan yerleri eşine ezberletti! İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz hamileliğini anlattı...

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, önceki gün bir davete katıldı. Kızları Vina'nın ardından ikinci bir çocuğu bekleyen çift, hamilelik süreci hakkında konuştu. Boz, "Vina'da da aynı şeyleri yaşadım aslında...
Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, önceki gün bir davete katıldı. Kızları Vina'nın ardından ikinci bir çocuğu bekleyen çift, hamilelik süreci hakkında konuştu. Boz, "Vina'da da aynı şeyleri yaşadım aslında...
Son dört aydır herkes 'Karnın şöyle büyüdü, kesin erkek olacak' diyordu Vina için... Bence aynı belirtiler. Vina'da inanılmaz bir nar yeme isteği olmuştu. Nara bakarsak bu da kız olacak. Bütün aile seferber, İstanbul'daki bütün narcıların adresi biliniyor. Eve sürekli nar geliyor. Şimdi de canımı çektirdiniz" diyerek tebessüm etti.
"PAZARA GİDİYORUM"
Boz, alışveriş yaptığı anlarda eşi Caner Erdeniz ile olan bir anısından da şöyle bahsetti: "1 ay önce bir paylaşım yaptım. 'Caner'in aldığı nar ve benim aldığım nar' diye... İkisini yan yana koymuştum. Caner'in aldığı nar bembeyaz çıkmıştı.
Benim aldığım da kıpkırmızıydı. İkisini karşılaştırmıştım. O yüzden ben pazara gidiyorum, gittiğim zaman da tezgahtara, 'haftaya da geleceğim güzel çıkarsa' diyorum. 'Eğer aynısı çıkmazsa geri getiririm' diyorum. Onlar da, 'Biz güveniyoruz narımıza' diyorlar."