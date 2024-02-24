Kemal Doğulu'dan kardeşi Kadir Doğulu'ya şok savunma! "Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz"

Kemal Doğulu, önceki gece Nişantaşı'nda sahne aldı. Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili, "Benim sadece kan bağım var. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum.

Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz" dedi. Miras olayları ile ilgili de konuşan Doğulu, "Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım!" dedi.