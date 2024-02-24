Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk evlilik yolunda ilk adımı attı!

Ekranların sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş ile 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk , geçtiğimiz günlerde evlenme kararı almıştı.

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı 'nda görüntülenen Sarıtaş, "Evlilik ne zaman?" sorusuna gülerek, "Çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. Evliliğe dair güzel bir çalışma başlattık" yanıtını vermişti.

Sevgililer Günü'nde Mayruk'a evlenme teklif eden Sarıtaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk önceki akşam nişanlandı. Ünlü çiftin, nişan törenine ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşlarının katıldı. İkili, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yayımlanan fotoğraflarda Mayruk'un nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih ettiği, Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü. Zarif tasarımıyla dikkat çeken nişan yüzüğü Mayruk'un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okundu.