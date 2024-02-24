Bu kez kaçmadılar | Serenay bunları görmesin! Aşklarıyla gündem olan Ümran Seyhan ve Kenan Tosun el ele görüntü verdi

Aylar önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Aylar önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Birlikteliklerinin ortaya çıkmasıyla eşi Serpil Tosun'dan bir süre önce boşanan Kenan Tosun, yaşam koçu Ümran Seyhan'ın Nişantaşı'ndaki evine taşındı.
Oturdukları semtte bir kafede kahve içip sohbet eden ikili, her defasında kaçtıkları objektiflere bu kez el ele tutuşurken yansıdı.
Adeta liseli aşıklar gibi görüntüler veren çiftin, fark ettikleri basın mensuplarından bu kez kaçmayıp, ilk kez doğal halleriyle görüntülenmiş oldu.