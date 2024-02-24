ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" de Ömer Asiye'nin katilini yakalatmayı başardı!

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

ŞÜPHELER ARTIYOR! Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar. Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.





MEMLEKET AŞKI!

Çağlar Çorumlu, bu yıl 7.si düzenlenen Merzifon Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Erkan Baylav ve Albina Özden ile birlikte "Şakşakçılar" oyununu sahneleyen Çorumlu, "Çok heyecanlıyım. Burada doğup büyüyüp tekrar buraya gelip oynayacağımız oyunun seyirciler tarafından değerlendirilmesi mutluluk verici... Ailem burada yaşadığı için sürekli gelip gidiyorum."

TELEFON TRAFİĞİ

Sinan Engin, önceki gün iş insanı Taner Tekin ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, daha sonra iş konuşmak için bir restorana geçti. Uzun süre telefon trafiği yaşayan Tekin, "Bir proje üzerindeyiz, yakında detaylarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'YE RENK KATTI!

Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcısı ve stil uzmanı Cansu Özlevi, Dubai Fashion Week'te ilk Türk moda tasarımcısı olarak yerini aldı. Özlevi, Dubai'de düzenlenen etkinlikte en çok konuşulan ve beğenilen isim oldu. Özlevi; enerjisi, dansları ve sahne şovları ile geceye renk kattı.