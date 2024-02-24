ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" de Ömer Asiye'nin katilini yakalatmayı başardı!

SESSİZLİĞİNİ KORUDU!
Son dönemde sosyal medya üzerinden Şahan Gökbakar'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün İstinye'deydi. Sakin bir gün geçirdiğini söyleyen Aydın, arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra da koyu bir sohbete daldı. Muhabirlerin röportaj isteği karşısında sessiz kalan Aydın, Gökbakar'la tekrar iletişime geçip geçmedikleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
MİNİK HAYRAN!
Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam Bakırköy'de sahne aldı. Konserin ilerleyen dakikalarında sanatçının minik bir hayranı elindeki pankartı göstererek, "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Altuğ, minik hayranını sahneye davet etti ve 'Yani' şarkısını söyleyip, dans etti.
AVRUPA'YI SALLIYOR!
Buray'ın, Avrupa turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Mannheım, Stuttgart, Frankfurt ve Bochum şehrinde binlerce hayranıyla buluşan Buray, hit olmuş şarkılarına sevenleriyle birlikte seslendirdi. Avrupa'da yoğun talep gören Buray'ın, günler öncesinden tükenen biletleri ise kara borsadan satılıyor.
DEDİKODULAR BİRİKMİŞ
Ünlü sanatçı Nebahat Çehre ve cemiyet hayatından tanıdığımız Belma Döner, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Uzun zamandır bir araya gelemediklerini söyleyen iki yakın arkadaş, "Birbirimizi çok özlemişiz bu sohbet iyi geldi. Aynı zamanda da dedikodular birikmiş diyerek" esprili cevaplarıyla dikkat çektiler.
HAVA MİS
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe geldiğini söyleyen ünlü isim, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip çeşitli yerlerden alışveriş yaptı. Daha sonra da hızlıca aracına yönelen Gülşe, objektiflere poz vermeyi de ihmal etti.
"ŞİMDİDEN ÖZLEDİK"
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün Maslak'taydı. Survivor yarışmasına sonradan dahil olan eşi Avatar Atakan'a olan özlemini ve güvenini dile getiren Korkmaz, "Aniden gelen telefonla bir anda gitmek durumunda kaldı. Atakan'a çok güveniyorum oradan şampiyon olmadan dönmez. Her akşam TV başındayız, şimdiden özledik bölümleri de tekrar tekrar izliyoruz" dedi.