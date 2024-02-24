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ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" de Ömer Asiye'nin katilini yakalatmayı başardı!

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim de Ömer Asiye’nin katilini yakalatmayı başardı!

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

ŞÜPHELER ARTIYOR!
Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar. Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.



MEMLEKET AŞKI!
Çağlar Çorumlu, bu yıl 7.si düzenlenen Merzifon Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Erkan Baylav ve Albina Özden ile birlikte "Şakşakçılar" oyununu sahneleyen Çorumlu, "Çok heyecanlıyım. Burada doğup büyüyüp tekrar buraya gelip oynayacağımız oyunun seyirciler tarafından değerlendirilmesi mutluluk verici... Ailem burada yaşadığı için sürekli gelip gidiyorum."

TELEFON TRAFİĞİ
Sinan Engin, önceki gün iş insanı Taner Tekin ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, daha sonra iş konuşmak için bir restorana geçti. Uzun süre telefon trafiği yaşayan Tekin, "Bir proje üzerindeyiz, yakında detaylarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'YE RENK KATTI!
Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcısı ve stil uzmanı Cansu Özlevi, Dubai Fashion Week'te ilk Türk moda tasarımcısı olarak yerini aldı. Özlevi, Dubai'de düzenlenen etkinlikte en çok konuşulan ve beğenilen isim oldu. Özlevi; enerjisi, dansları ve sahne şovları ile geceye renk kattı.



SESSİZLİĞİNİ KORUDU!
Son dönemde sosyal medya üzerinden Şahan Gökbakar'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün İstinye'deydi. Sakin bir gün geçirdiğini söyleyen Aydın, arkadaşlarıyla öğle yemeği yedikten sonra da koyu bir sohbete daldı. Muhabirlerin röportaj isteği karşısında sessiz kalan Aydın, Gökbakar'la tekrar iletişime geçip geçmedikleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.



MİNİK HAYRAN!
Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam Bakırköy'de sahne aldı. Konserin ilerleyen dakikalarında sanatçının minik bir hayranı elindeki pankartı göstererek, "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Altuğ, minik hayranını sahneye davet etti ve 'Yani' şarkısını söyleyip, dans etti.



AVRUPA'YI SALLIYOR!
Buray'ın, Avrupa turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Mannheım, Stuttgart, Frankfurt ve Bochum şehrinde binlerce hayranıyla buluşan Buray, hit olmuş şarkılarına sevenleriyle birlikte seslendirdi. Avrupa'da yoğun talep gören Buray'ın, günler öncesinden tükenen biletleri ise kara borsadan satılıyor.



DEDİKODULAR BİRİKMİŞ
Ünlü sanatçı Nebahat Çehre ve cemiyet hayatından tanıdığımız Belma Döner, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Uzun zamandır bir araya gelemediklerini söyleyen iki yakın arkadaş, "Birbirimizi çok özlemişiz bu sohbet iyi geldi. Aynı zamanda da dedikodular birikmiş diyerek" esprili cevaplarıyla dikkat çektiler.

HAVA MİS
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe geldiğini söyleyen ünlü isim, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip çeşitli yerlerden alışveriş yaptı. Daha sonra da hızlıca aracına yönelen Gülşe, objektiflere poz vermeyi de ihmal etti.

"ŞİMDİDEN ÖZLEDİK"
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, önceki gün Maslak'taydı. Survivor yarışmasına sonradan dahil olan eşi Avatar Atakan'a olan özlemini ve güvenini dile getiren Korkmaz, "Aniden gelen telefonla bir anda gitmek durumunda kaldı. Atakan'a çok güveniyorum oradan şampiyon olmadan dönmez. Her akşam TV başındayız, şimdiden özledik bölümleri de tekrar tekrar izliyoruz" dedi.

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