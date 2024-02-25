Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşka geldi: ’Bize her gün sevgililer günü’

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile kahvaltıya giderken Bebek'te görüntülendi. Yeni eser çıkaracağını söyleyen şarkıcı, "Yeni parça çıkacak. Onun hazırlığı var. Bir yandan konserler devam ediyor" dedi.

Urla'da evi olan Bastık, "Orada sakin bir hayatım var. Hiçbir şeyi düşünmeyip bir meditasyon gibi kafamı dinliyorum" diye konuştu. Şarkıcı, "Organik tarım gibi bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle orada projelendirmeyi düşünüyorum. Büyük bir alan ve işlemesi lazım" yanıtını verdi.