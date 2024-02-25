Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşka geldi: ’Bize her gün sevgililer günü’

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile kahvaltıya giderken Bebek'te görüntülendi. Yeni eser çıkaracağını söyleyen şarkıcı, "Yeni parça çıkacak. Onun hazırlığı var. Bir yandan konserler devam ediyor" dedi.
Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile kahvaltıya giderken Bebek'te görüntülendi. Yeni eser çıkaracağını söyleyen şarkıcı, "Yeni parça çıkacak. Onun hazırlığı var. Bir yandan konserler devam ediyor" dedi.
Urla'da evi olan Bastık, "Orada sakin bir hayatım var. Hiçbir şeyi düşünmeyip bir meditasyon gibi kafamı dinliyorum" diye konuştu. Şarkıcı, "Organik tarım gibi bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle orada projelendirmeyi düşünüyorum. Büyük bir alan ve işlemesi lazım" yanıtını verdi.
'DEPREMİN GERGİNLİĞİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR'
Depremden korktuğu için Urla'ya gittiği haberlerine Bastık, "Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Sevgililer Günü'nde ne yaptınız?" sorusuna ise, "Bizim 14 Şubat'la ilgimiz yok. Bize her gün Sevgililer Günü..." diye cevap verdi.