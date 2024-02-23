Tolgahan Sayışman'ın 9 milyonluk aracına bakın! Plakada dikkat çenen "Han" detayı...

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de kuaförüne girerken görüntülendi.
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de kuaförüne girerken görüntülendi.
Asistanı ile birlikte gelen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlerle selamlaştı. Sayışman, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, gidip bir saçımı sakalımı kestireyim. Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi.
Lüks araçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni aldığı spor aracıyla da ilk kez görüntülendi. Sayışman'ın aracının değerinin, 9 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.
Arabası için konuşan oyuncu, "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" şeklinde konuştu. Aracının plakasının "Han" olması da dikkatlerden kaçmadı.