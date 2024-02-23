Tolgahan Sayışman'ın 9 milyonluk aracına bakın! Plakada dikkat çenen "Han" detayı...

Arabası için konuşan oyuncu, "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" şeklinde konuştu. Aracının plakasının "Han" olması da dikkatlerden kaçmadı.

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