Melis Sezen ve Atilla Bingöl’ün mutluluğu kısa sürdü: Evlilik değil ayrılık var

Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşıyordu.
Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşıyordu.
Sarıyer'de bir restoranda baş başa yemek yiyen Melis Sezen ve yeni aşkı geçtiğimiz sene nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta bu aşk Atilla Bingöl'ün Melis Sezen'e doğum gününde DNA kiti almasıyla beraber iyice gündem olmuştu. Kimilerine göre saçma kimilerine göre ise anlamlı olan hediye epey konuşulmuştu.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Atilla Bingöl ile yaklaşık 1 yıldır birlikte olan güzel oyuncu Melis Sezen'in aşkı çok uzun sürmedi.
Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün parmakla gösterilen aşkları sona erdi. Evlenecekleri de konuşulan çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama yapmayan güzel oyuncunun konuyla ilgili neler söyleyeceği de merak konusu oldu.