Melis Sezen ve Atilla Bingöl’ün mutluluğu kısa sürdü: Evlilik değil ayrılık var

Sarıyer'de bir restoranda baş başa yemek yiyen Melis Sezen ve yeni aşkı geçtiğimiz sene nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta bu aşk Atilla Bingöl'ün Melis Sezen'e doğum gününde DNA kiti almasıyla beraber iyice gündem olmuştu. Kimilerine göre saçma kimilerine göre ise anlamlı olan hediye epey konuşulmuştu.