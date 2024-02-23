PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün mutluluğu kısa sürdü: Evlilik değil ayrılık var

Ünlü oyuncu Melis Sezen ve iş insanı Atilla Bingöl’ün mutluluğu kısa sürdü. Doludizgin aşk yaşayan Melis Sezen ve Atilla Bingöl’ün yollarını ayırdığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Melis Sezen ve Atilla Bingöl’ün mutluluğu kısa sürdü: Evlilik değil ayrılık var

Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşıyordu.

Sarıyer'de bir restoranda baş başa yemek yiyen Melis Sezen ve yeni aşkı geçtiğimiz sene nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta bu aşk Atilla Bingöl'ün Melis Sezen'e doğum gününde DNA kiti almasıyla beraber iyice gündem olmuştu. Kimilerine göre saçma kimilerine göre ise anlamlı olan hediye epey konuşulmuştu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Atilla Bingöl ile yaklaşık 1 yıldır birlikte olan güzel oyuncu Melis Sezen'in aşkı çok uzun sürmedi.

Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün parmakla gösterilen aşkları sona erdi. Evlenecekleri de konuşulan çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama yapmayan güzel oyuncunun konuyla ilgili neler söyleyeceği de merak konusu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Çalışma saatlerinde yeni formül: Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
SON DAKİKA