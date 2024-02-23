Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya ve Hacer Pala'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.
Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya ve Hacer Pala'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.
Göz alıcı defileye tüylü terlikleriyle gelen Aslıhan Doğan, adeta rahatlığı ve şıklığı buluşturdu. Topuklu ayakkabıya alışkın olduğunu belirten Doğan, "Defile sonrası salaş bir balıkçıya gideceğimiz için topuklu giymedim.
Rahat giyinmeyi tercih ettim ve tüylü terliklerimle geldim. Aslında topuklu ayakkabılarla da rahat edebiliyorum" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz dönemde bir kazağa 160 bin TL vererek eleştirilen Doğan'ın tüylü terliğinin fiyatının ise 42 bin TL olduğu öğrenildi.
"MÜDAHALE ETMİYORUM"
27 Şubat'ta eşi Arda Turan ile 7. evlilik yıldönümlerini kutlayacaklarını açıklayan Turan, 10. yıllarında ise dostları ve aileleriyle bir davet düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti. Sosyetik güzel, "Tekrar gelinlik giymem ama özel yıldönümleri kutlanmalı" diyerek duygularını dile getirdi.
Eşi Arda Turan'ın giyim tarzına fazla müdahale etmediğini belirten Doğan, "Arda'ya takım elbiseyi çok yakıştırıyorum. Beyaz gömlek ve siyah klasik takım tercihimiz. Zaten klasik çizgileri seviyorum" dedi.