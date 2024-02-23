Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...

Aslıhan Doğan Turan , Pelin Kaya ve Hacer Pala'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.

Göz alıcı defileye tüylü terlikleriyle gelen Aslıhan Doğan, adeta rahatlığı ve şıklığı buluşturdu. Topuklu ayakkabıya alışkın olduğunu belirten Doğan, "Defile sonrası salaş bir balıkçıya gideceğimiz için topuklu giymedim.

Rahat giyinmeyi tercih ettim ve tüylü terliklerimle geldim. Aslında topuklu ayakkabılarla da rahat edebiliyorum" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz dönemde bir kazağa 160 bin TL vererek eleştirilen Doğan'ın tüylü terliğinin fiyatının ise 42 bin TL olduğu öğrenildi.